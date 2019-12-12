Мстители, Джокер и Overwatch. Pornhub огласил самые популярные запросы 2019 года

Один из популярнейших в мире порносайтов Pornhub опубликовал седьмой ежегодный обзор самых горячих трендов года по играм и кино. Он также сообщил о рекордном количестве загруженного видео. Чтобы посмотреть одному человеку все 6,83 миллиона роликов, ему надо было бы начать в 1850 году.

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Обзор лидеров открывает приставка PlayStation, которая принесла порталу 51,5% консольного времени. Второе и третье место заняли Xbox (34,7%) и PS Vita (9,1%) соответственно.

Популярнейшей среди игр стала Overwatch, обогнавшая Fortnite и Pokemon. Самыми популярными игровыми персонажами признаны Зельда, Лара Крофт и D’Va.

Самим востребованными кино персонажами стали Мстители, а также заметно, на 3345%, выросла популярность Джокера.

В 2019 году портал набрал 42 миллиарда посещений, по 115 миллионов в день. США остаются страной с самым большим трафиком в Pornhub. Им уступила Япония и Великобритания.

Однако больше всех на портале задерживаются таиландцы. В среднем они проводят на портале 11 минут 21 секунду.

Женщины задерживаются на Pornhub на 23 секунды дольше, чем мужчины. Среднему пользователю — 36 лет.

За год портал обработал более 39 миллиардов запросов. Это на 8,7 миллиардов больше, чем в 2018 году.