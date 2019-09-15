«Мстители 4: Финал» выиграли рекордное число номинаций Saturn Awards
Как сообщил сайт Comic book, «Мстители» претендовали более чем на 12 номинаций. В итоге уверенно взяли шесть из них. Лента признана лучшей экранизацией комиксов, в ней сыграл лучший актер — это, конечно же, Робьерт Дауни-младший. Также фильм получил награды за лучший монтаж, над которым работали Джеффри Форд и Мэттью Шмидт, лучший грим и лучшие спецэффекты. Лучшим художником-постановщиком также назван специалист, работавший над «Мстителями» — Чарльз Вуд.
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«Игра престолов» стала вторым проектом по числу завоеванных наград. Киносага взяла призы в четырех номинациях: «лучший сериал в жанре фэнтези», «лучшая актриса на телевидении» — понятно, что это несравненная Эмилия Кларк. Также фильм получил награды в номинациях «лучший актер второго плана на телевидении» (Питер Динклэйдж) и «лучшая молодая актриса на телевидении» (Мэйси Уильямс).
Лучшим актером второго плана за роль Таноса в «Мстители 3: Война бесконечности» признан Джош Бролин. Его героя уже называли главным злодеем современного кино. Ранее это звание прочно многие годы удерживал Фредди Крюгер из киноужастика «Кошмар на улице Вязов».