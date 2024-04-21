Культура 21 апреля 2024, 04:18 «Может быть очень жестким». Актер Долинский рассказал о работе с Михалковым Актер Долинский рассказал о жесткости Никиты Михалкова РИА «Новости»

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Режиссер Никита Михалков, несмотря на свою жесткость в профессии, помогает актерам раскрыть себя на сцене и съемочной площадке. Об этом рассказал сайту «Аргументы и факты» заслуженный артист РФ Владимир Долинский.

«Михалков может быть очень жестким, но в основном он товарищ актера. <…> С Никитой Михалковым работать — огромное удовольствие», — подчеркнул он.

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По его словам, режиссер предоставляет актеру коридор возможностей для импровизаций, но не выходить из него. Отличий работы Михалкова в кино и в театре актер не заметил.

Ранее Михалков заявил, что российский кинематограф переживает значительный подъем. Он отметил, что зрители охотно возвращаются к просмотру отечественных фильмов, что является показателем их качества и популярности.