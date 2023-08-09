Культура 09 августа 2023, 16:11 «Москву в кадре» покажут любителям кино на Южном речном вокзале Цикл кинопоказов от Госфильмофонда «Москва в кадре» стартовал на Южном речном вокзале Unsplash

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В эту субботу, 12 августа, на Южном речном вокзале состоится первый кинопоказ из цикла «Москва в кадре». Увидеть уникальный фильм можно бесплатно. Начало в 18:00, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Жителям столицы не только покажут уникальные кадры, но и прочитают лекции о Москве. Гости узнают, что смотрели их предшественники в разные годы, какие сообщения печатали в прессе, а также, как работал прокат.

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В программу цикла вошли картины, на которых можно увидеть город в разные десятилетия XX века: от 1910-х до 1990-х годов.

Киносеансы будут проводить каждую субботу. Для посещения необходима предварительная регистрация.

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