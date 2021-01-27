Москвоведы рассказали о необычной судьбе Меньшиковой башни

По словам специалистов, в начале XVIII века сподвижник Петра I Александр Меншиков приобрел землю с Погаными прудами. Их воды очистили, после чего они стали Чистыми. Далее государственный деятель задумал возвести себе городскую усадьбу. Старую деревянную церковь было решено перестроить во что-то необычное.

Здание походило не на православный собор, а на очень высокую каменную башню в 84 метра. В те времена действовал негласный закон, запрещающий делать постройки выше колокольни Ивана Великого. Меншиков превзошел планку на три метра.

В 1723 году священник скончался прямо во время службы в соборе. Спустя несколько дней, во время отпевания, внезапно испортилась погода. Разряд молнии ударил в шпиль и начался пожар. На людей стали падать колокола. Происшествие унесло немало жизней. Местные жители считали, что такой трагедией сподвижника правителя покарал Бог.

Довольно долго храм стоял в сгоревшем виде. В 1773 году специалисты приступили к его восстановлению. По одной из версий, деньги на реставрацию дал масон Гавриил Измайлов. В наше время можно наблюдать результаты реконструкции — церковь Архангела Гавриила близ Покровки.