Культура 03 июля 2023, 11:22 Москвичи выберут новые творческие кружки в столице Мэр Москвы Собянин открыл голосование в «Активном гражданине» за новые творческие кружки Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичи выберут новые творческие кружки, которые появятся в столице уже этой осенью в рамках проекта «Активный гражданин», рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Идеи 58 проектов в шести категориях разработали участники проекта «Деловые москвичи: культура». Новые кружки по музыке, изобразительному искусству, фотографии, литературе и другим направлениям откроют в библиотеках, культурных учреждениях и центрах столицы.

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Собянин пообещал, что власти Москвы помогут реализовать самые популярные идеи и возьмут на себя организационные вопросы, такие как подбор пространства и привлечение аудитории.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о том, что около 40 площадок проведут в июле акцию «День без турникета».