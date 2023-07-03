03 июля 2023, 11:22
Москвичи выберут новые творческие кружки в столице
Мэр Москвы Собянин открыл голосование в «Активном гражданине» за новые творческие кружки
Москвичи выберут новые творческие кружки, которые появятся в столице уже этой осенью в рамках проекта «Активный гражданин», рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
Идеи 58 проектов в шести категориях разработали участники проекта «Деловые москвичи: культура». Новые кружки по музыке, изобразительному искусству, фотографии, литературе и другим направлениям откроют в библиотеках, культурных учреждениях и центрах столицы.
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Собянин пообещал, что власти Москвы помогут реализовать самые популярные идеи и возьмут на себя организационные вопросы, такие как подбор пространства и привлечение аудитории.
Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала о том, что около 40 площадок проведут в июле акцию «День без турникета».
Сергей Собянин
Образование
Москва 2023
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