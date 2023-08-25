Культура 25 августа 2023, 13:10 Москвичи смогут познакомиться с культурой Африки на фестивале в парке «Кузьминки» Фестиваль Afrofest о культуре Африки пройдет в парке «Кузьминки» в Москве Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

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Международный фестиваль Afrofest состоится 26 августа с 12:00 до 22:00 в центре парка «Кузьминки» на площадке рядом с аттракционами. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры города Москвы.

В ведомстве уточнили, что цель Afrofest — познакомить россиян с богатством культурного наследия и современного искусства африканских народов, а также способствовать культурному обмену и развитию деловых связей между странами.

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В рамках фестиваля будут работать девять различных площадок. Более 170 артистов, художников и дизайнеров подготовили свои программы. Гостей ждут выступления музыкантов, танцы, а также игра в африканские нарды — одну из древнейших игр в мире. Посещение мероприятий будет бесплатным для всех желающих

На главной площадке фестиваля — Afrofest Expo — пройдут национальные выставки. Посольства стран представят предметы в традиционной стилистике, а также работы художников, демонстрирующие красоту природы и древних культур Африканского континента.

На главной сцене с 15:30 до 18:15 гости смогут принять участие в мастер-классах, где опытные преподаватели будут обучать основным движениям национальных танцев Гвинеи-Бисау, Кубы, Сенегала, Гвинеи и Кот-д’Ивуара.

Ранее власти столицы анонсировали сентябрьскую программу фестиваля «Усадьбы Москвы».