Культура 13 июля 2023, 12:49 Москвичи рассказали, как улучшить Музей городского хозяйства Москвичи предложили варианты развития Музея городского хозяйства на платформе «Город идей» Сайт мэра и правительства Москвы

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Проект, посвященный улучшению Музея городского хозяйства Москвы, завершился на платформе «Город идей». В период с 27 по 29 июня жители столицы активно вносили предложения о расширении программы мероприятий и развитии присутствия музея в социальных сетях, сообщили в московской мэрии.

После экспертного отбора и голосования жителей выбрали 40 идей, которые реализуют в музее. Среди них — проведение лекций, связанных со знаменитыми учеными и изобретателями, детский конкурс стихотворений о работниках ЖКХ, создание раздела «Электронная библиотека городского хозяйства» на страницах музея в социальных сетях, а также выставки работ учащихся детских художественных школ Москвы.

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Участники проекта также высказали свои предложения по организации работы музея, включая установку зарядных станций для телефонов, проведение виртуальных экскурсий и запись аудиогида. Они предложили выставить в сувенирном магазине музея товары с изображением экспонатов, тематическую канцелярию и кухонные принадлежности.

В Музее городского хозяйства Москвы организовали три тематические зоны: «Управление», «Квартира» и «Город». Они позволят посетителям узнать о работе лифтов, сортировке мусора, водоснабжении и других инженерных коммуникациях. В экспозиции представлено 140 экспонатов, более половины из которых — интерактивные.

Платформу «Город идей» создали в 2014 году, чтобы москвичи могли делиться предложениями по улучшению жизни в столице. Более 442 тысяч жителей присоединились к платформе, и уже более пяти тысяч идей были реализованы в рамках 47 проектов.

Ранее сообщалось о том, что выставка спецтехники городских служб столицы пройдет в «Лужниках» с 1 августа по 10 сентября в рамках Московского урбанистического форума.