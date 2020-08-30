Москвичи остались без фейерверков и концертов в День города

Сергей Собянин заявил, что в этом году в Москве не будут праздновать День города. При этом отметить праздник можно будет в скверах или парках.

Мэр Москвы рассказал телеканалу «Россия 24» о планах на День города. По словам Собянина, условия пандемии коронавируса не позволяют праздновать масштабно. Поэтому традиционного и привычного для всех москвичей размаха в этот день не будет.

«Не будем проводить ни фейерверков, ни крупных концертов, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет спокойным, домашним, что называется, для москвичей — в парках, скверах, на фестивальных площадках», — сообщил Сергей Собянин.

При этом градоначальник отметил, что сам факт выхода города из тяжелой ситуации уже праздник. И выразил надежду, что все препятствия и трудности город преодолеет: «Я думаю, они будут не глобальными (трудности — прим.ред.)».

Ранее Сергей Собянин объявил о добровольной вакцинации отечественным препаратом в рамках третьей фазы испытаний. Для участия в тестировании нужно подать заявку. К участию допускаются волонтеры старше 18 лет, которые не болели COVID-19 и на данный момент не имеют симптомов ОРВИ.