Культура 11 июля 2023, 14:42 Москвичей пригласили поучаствовать в конкурсе видеороликов Жителей столицы пригласили поучаствовать в конкурсе видеороликов «Культурный код. Москва» Сайт мэра и правительства Москвы

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Во время Московского урбанистического форума пройдет конкурс видеороликов «Культурный код. Москва». Свои силы можно попробовать в пяти номинациях, сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Участники должны будут запечатлеть здания, улицы и другие элементы городской среды, которые, по их мнению, составили культурный код Москвы. Видеоролики должны быть не длиннее одной с половиной минуты. Прием заявок будет открыт с 13 июля по 20 августа на официальном сайте конкурса.

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Проект «Культурный код. Москва» создали, чтобы показать город, его культуру, образ и развитие глазами горожан. По результатам конкурса будет создан видеосборник рассуждений о столице, созданный самими жителями.

Конкурс должен стать отличным поводом для жителей Москвы по-новому, более осознанно взглянуть на рутину, порефлексировать на тему того, что же сегодня является культурным кодом города, как он трансформировался, а что в нем осталось неизменным. Павел Гончаров генеральный директор Московского урбанистического форума

Победителей определит экспертный совет и жюри, в которое войдут государственные и общественные деятели, архитекторы, историки, культурологи, режиссеры, журналисты и другие эксперты. Его возглавит народный артист России, актер театра и кино Владимир Машков.

Лучших выберут в номинациях «Город для жизни», «Ритмы столицы», «Моя Москва», «Гений места» и «Бег времени».

Кроме того, конкурс пройдет в трех категориях: дети (до 14 лет), взрослые (15 лет и старше) и представители профессиональных сообществ, связанных с изучением и сохранением городского пространства (урбанисты, историки, социологи, архитекторы, культурологи и другие).

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