Культура 07 декабря 2023, 19:07 Москвичей пригласили на выставку «Мир глазами зодчих» Левкин: выставка «Мир глазами зодчих» пройдет в Москве с 14 по 28 декабря Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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Выставка «Мир глазами зодчих» пройдет в Москве с 14 по 28 декабря в ГБУ «Мосстройинформ». Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Экспозицию расположат в зале Интерактивной карты по адресу: улица 2-я Брестская, дом 6, станция метро «Маяковская». Посетители смогут ознакомиться с более чем 400 работами зодчих со всей России в разных направлениях искусства, включая живопись, графику, фотографию и декоративно-прикладное творчество.

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«Со всем этим многообразием творческих идей от участников „Мир глазами зодчих-2023“ также удастся ознакомиться после 14 декабря на странице мероприятия на портале „СтроимПросто“», — отметил Левкин.

Кроме основной программы выставки, с 18 по 27 декабря состоятся мастер-классы и лекции, которые позволят гостям получить новые знания и навыки. Например, архитектор и художник Ольга Алексеева проведет лекцию, посвященную истории реки Яузы и ее месту в архитектурном искусстве.

Также работы выдающихся живописцев представили на выставке в Москве 7 декабря.