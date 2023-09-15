Культура 15 сентября 2023, 13:41 Москвичей пригласили на онлайн-лекции об искусстве Сергунина: цикл онлайн-лекций об искусстве стартует в Москве 21 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Со следующего четверга, 21 сентября, в столице стартует цикл онлайн-лекций на тему искусства. Занятия продлятся до конца года. Участникам в том числе расскажут о музыкальных инструментах, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«На данный момент прошло больше 115 тематических лекций. До конца года запланировано еще 13 занятий. Часть из них посвятят русским народным инструментам и музыке», — рассказала она.

Реклама

В конце сентября участники узнают, как играть на балалайке. А в октябре педагоги расскажут о домре, гуслях и фортепиано. Кроме того, в этом сезоне организуют дискуссии о творчестве русского хорового дирижера Павла Чеснокова.

Записаться на занятия можно на официальном сайте проекта.

Ранее жителям столицы сообщили, что с 1 по 10 октября в городе пройдет юбилейный ХХ Международный фестиваль «Москва встречает друзей».