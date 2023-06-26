Культура 26 июня 2023, 17:29 Москвичей пригласили на финальные концерты музыкального фестиваля «Зарядье» Жителей Москвы пригласили на финальные концерты Первого музыкального фестиваля «Зарядье» Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителей столицы пригласили на финальные концерты Первого московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье», рассказала мэрия города.

Выступления пройдут на открытом воздухе на сцене большого амфитеатра парка «Зарядье» 1 и 2 июля. Вход на мероприятие будет свободным.

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Днем перед москвичами выступят Большой джазовый оркестр Петра Востокова, оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, коллективы «Этносфера», «Ураганный джаз» и Namgar.

Вечером будет играть специально созданный фестивальный оркестр под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина. Первого июля коллектив представит оперу Сергея Рахманинова «Алеко», а второго июля — Девятую симфонию Людвига ван Бетховена.

Расписание концертов опубликовали на сайте мероприятия.

Ранее россияне встретились с популярными артистами через VK Порталы.