26 июня 2023, 17:29
Москвичей пригласили на финальные концерты музыкального фестиваля «Зарядье»
Жителей Москвы пригласили на финальные концерты Первого музыкального фестиваля «Зарядье»
Жителей столицы пригласили на финальные концерты Первого московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье», рассказала мэрия города.
Выступления пройдут на открытом воздухе на сцене большого амфитеатра парка «Зарядье» 1 и 2 июля. Вход на мероприятие будет свободным.
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Днем перед москвичами выступят Большой джазовый оркестр Петра Востокова, оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, коллективы «Этносфера», «Ураганный джаз» и Namgar.
Вечером будет играть специально созданный фестивальный оркестр под руководством заслуженного артиста России Ивана Рудина. Первого июля коллектив представит оперу Сергея Рахманинова «Алеко», а второго июля — Девятую симфонию Людвига ван Бетховена.
Расписание концертов опубликовали на сайте мероприятия.
Ранее россияне встретились с популярными артистами через VK Порталы.
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