Культура 24 мая 2023, 12:35 Москвичей пригласили на единый день открытых дверей в библиотеках и культурных центрах Сергунина: единый день открытых дверей в учреждениях культуры Москвы пройдет 27 мая Сайт мэра и правительства Москвы

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Единый день открытых дверей в этом году состоится 27 мая в библиотеках и культурных центрах Москвы. Об этом на официальном сайте мэрии сообщила заместитель руководителя города Наталья Сергунина.

Москвичей и гостей столицы приглашают на концерты и мастер-классы, экскурсии и интерактивные шоу, которые пройдут на 280 культурных площадках города.

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«Сотрудники библиотек познакомят участников с книжными новинками. Руководители кружков и творческих студий организуют открытые мастер-классы. В различных учреждениях состоятся спектакли и концерты», — рассказала Сергунина.

Просветительскую акцию восьмой год подряд проведет Московская дирекция по развитию культурных центров. Со всеми мероприятиями единого дня открытых дверей можно познакомиться на официальном сайте проекта.

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