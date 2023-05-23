Культура 23 мая 2023, 20:25 Москвичей пригласили на День нерпенка День нерпенка пройдет на площадке Московского зоопарка 25 мая Unsplash

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На площадке рядом с инфоцентром главного столичного зоопарка 25 мая состоится День нерпенка. Об этом сообщили Telegram-канале «Московский зоопарк».

Гости познакомятся с обитателями озера Байкал, узнают, как предотвратить загрязнение этого водоема, а также поучаствуют в интерактивных играх: например, в конкурсе плакатов по спасению нерп. Помимо этого, можно будет слепить собственного нерпенка.

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День нерпенка придумали в Иркутской области как детско-молодежный экологический проект, цель которого — защитить нерпу и ее малышей, бельков, от браконьеров. Из-за спроса на мех этих животных вид находится на грани выживания. Позднее к акции присоединился Московский зоопарк.

Ранее сотрудники Московского зоопарка обратились за помощью к нейросети, чтобы та нарисовала обитателей зоосада.