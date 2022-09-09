Москвичам рассказали, куда сходить в День города | 360°

Культура 09 сентября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

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Viber Москвичам рассказали, куда сходить в День города Около 200 мероприятий ко Дню города пройдет в Москве 10 и 11 сентября РИА «Новости»

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В эти выходные, 10 и 11 сентября, в Москве пройдет около 200 мероприятий ко Дню города, в которых могут принять участие как взрослые, так и дети. Столица отметит 875-летие. Главным событием станет общегородской салют, который прогремит в субботу в 21:00 во всех городских округах.

По данным московского департамента культуры, праздничные акции состоятся на четырех центральных и 12 окружных площадках, а также в 18 парках.

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На Цветном бульваре пройдет традиционный фестиваль благотворительных фондов «Добрая Москва». Здесь можно будет подробнее узнать о работе городских фондов, приобрести сувениры и помочь им в сборе средств, а также посмотреть концерт с участием популярных артистов.

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РИА «Новости»

Праздник на площади Павелецкого вокзала, еще одной центральной площадке, посвятят классической музыке. Здесь москвичи и гости города насладятся произведениями известных композиторов в исполнении симфонического оркестра.

Московский зоопарк пригласил жителей на концерт детских коллективов. Мероприятие состоится 10 сентября с 12:00 до 14:00 на территории Детского зоопарка.

На площадках парков культуры и отдыха организуют культурную, развлекательную и познавательную программу для семейного отдыха. В выходные там будут проходить показы спектаклей от московских театров, выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

В Парке Горького на оба дня с 11:00 до 22:00 запланирован фестиваль «Город неравнодушных». Некоммерческие организации устроят мастер-классы и лекции, а еще в парке можно будет послушать выступления артистов и посоревноваться в разных видах спорта.

Столичные музеи тоже подготовили обширную праздничную программу для всей семьи. Музей Москвы пригласил детей на фестиваль «Москва на асфальте». На Зубовском бульваре, 2, с 12:00 до 18:30 11 сентября юных горожан ждут уличные игры и рисование на асфальте.

С детьми постарше можно побывать в Государственном музее обороны Москвы, где 10 и 11 сентября с 11:00 пройдут экскурсии по полевой кухне, кинопоказы и живые мастер-классы с художником.

Музей космонавтики 10 сентября с 14:00 до 17:00 пригласил на акцию «Передай космический привет!». Здесь можно будет отправить родственникам и друзьям настоящую космическую открытку.

Культурные центры предложили праздновать День города весело и с пользой. На фестивале «оЗИЛеняйся 2.0», который устроит культурный центр «ЗИЛ» 10 сентября в 12:00, москвичи смогут больше узнать о разумном потреблении, защите природы, здоровом образе жизни, научиться сортировать мусор и покупать экологичные вещи.

А в культурном центре «Рублево» на улице Василия Ботылева, 43, устроят карнавал, дискотеку и фейерверк. Можно и нужно приходить в красочной одежде и необычных костюмах. Участников также ждут угощения. Праздник пройдет 10 сентября с 16:00 до 21:00.

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