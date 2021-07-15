Москва приблизилась к званию мировой столицы дизайна. Город участвует в конкурсе «Мировая столица дизайна — 2024». Помимо российской столицы, за первое место будут бороться Сан-Диего (США) и Тихуана (Мексика). Всемирная организация дизайна (World Design Organization) огласит результаты в октябре этого года. Об этом сообщило «Утро.ру».

Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что это говорит о качестве проделанной работы по благоустройству города. Она отметила, что дизайнеры планируют создать в Москве новые технологические решения для устойчивого городского развития. «Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города», — рассказала Сергунина.