Культура 22 декабря 2022, 12:58 Москва выделит гранты для создателей отечественного кино

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Правительство Москвы активно поддерживает отечественных создателей фильмов, которые изображают город в своих работах. Совместно с «Москино» власти выделят денежные гранты, которые пойдут на поддержку кинокомпаний. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Прием заявок начнется 1 января 2023 года и продлится до 31 марта. Принять участие в борьбе за гранты смогут фильмы, в которых по меньшей мере 10% хронометража занимает образ Москвы. Важно упомянуть об архитектуре города, а также об исторической и культурной самобытности города.

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Студенты профильных школ и вузов могут получить выплату в размере до 450 тысяч рублей. Для художественной хронометражки размер гранта составляет от двух до четырех миллионов рублей. Полноценный фильм может получить до 15 миллионов рублей.

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