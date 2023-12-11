Культура 11 декабря 2023, 17:39 Москва провела более 30 культурных мероприятий международного уровня за год Собянин: Москва провела более 30 международных мероприятий за год Фото: Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Читать 360tv в

За этот год московские учреждения культуры провели более 30 международных мероприятий в столице и за рубежом. Среди них фестивали, концерты, конкурсы и выставки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Несмотря на введенные против России ограничения, культурное сотрудничество Москвы и других стран активно развивается — проходят фестивали, концерты, конкурсы и выставки», — подчеркнул он.

Реклама

Например, организаторы провели музыкальный фестиваль «Песни Победы: Unity songs», V Московский международный конкурс пианистов Владимира Крайнева, фестиваль «Музыкальная Евразия» и многие другие.

Ранее в Москве провели форум BRICS+ Fashion Summit, гостями и зрителями которого стали около 3,5 миллиона человек. Мероприятие объединило экспертов в области моды более чем из 60 стран мира.