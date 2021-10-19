Умер бывший директор Московского Манежа

Ушел из жизни Станислав Каракаш, бывший директор Московского Манежа. Ему было 78 лет. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Каракаш скончался 11 октября. Его супруга Татьяна Каракаш рассказала, что долгое время он боролся с болезнью Паркинсона.

«Станислав боролся с болезнью Паркинсона более 16 лет. Он до последнего пытался сохранить активность и подвижность. В 2014 году муж отошел от дел в Манеже и Арт-Манеже, но продолжал иногда организовывать художественные выставки для себя, для души», — поделилась вдова.

Она отметила, что в последние годы силы покидали его, он медленно угасал, но продолжал изредка сам посещать некоторые художественные выставки.

Станислав Каракаш не был прикован к постели, и всегда пытался двигаться. Только в последние месяцы силы совсем его покинули.