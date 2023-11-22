22 ноября 2023, 17:53
Московский Театр Терезы Дуровой отметит 30-летие со дня основания
Мюзикл «Летучий корабль» покажут в честь 30-летия Театра Терезы Дуровой
Столичный музыкально-драматический Театр Терезы Дуровой отметит юбилей 23 ноября 2023 года. В эту дату исполнится 30 лет со дня основания культурного учреждения.
Ровно 30 лет назад московский комитет по культуре увидел большой потенциал в идее артистки цирка и режиссера Терезы Дуровой создать единственный в мире репертуарный театр клоунады. Новая столичная сцена и искрометные спектакли стали популярными и нашли своего зрителя.
Через 17 лет Тереза Дурова полностью изменила художественный вектор. В театре появился собственный оркестр, а репертуар расширился музыкальными спектаклями для всей семьи. Несмотря на рискованность такого шага, команду единомышленников ждал успех.
В Театре Терезы Дуровой служат профессионалы своего дела и творцы-мечтатели, для которых нет преград. Команда состоит из художников по костюмам, свету и гриму, декораторов и сценографов, звукорежиссеров, саунд-дизайнеров, композиторов и, конечно, великолепной актерской труппы.
В честь юбилея в Театре Терезы Дуровой покажут мюзикл «Летучий корабль» на музыку Максима Дунаевского и стихи Юрия Энтина. Именно с этого спектакля в 2010 году началась новая яркая и интересная эпоха жизни театра.
После мюзикла состоится праздничная программа с участием актеров московских театров, в том числе «Геликон-оперы», Государственного академического центрального театра кукол С. В. Образцова и Московского театра Et Сetera под руководством Александра Калягина. Также участниками праздничной программы станут студенты Театрального института имени Бориса Щукина, ГИТИСа и многие другие.
Спектакль
Театры
Москва 2023
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