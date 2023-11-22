Культура 22 ноября 2023, 17:53 Московский Театр Терезы Дуровой отметит 30-летие со дня основания Мюзикл «Летучий корабль» покажут в честь 30-летия Театра Терезы Дуровой Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой»

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Столичный музыкально-драматический Театр Терезы Дуровой отметит юбилей 23 ноября 2023 года. В эту дату исполнится 30 лет со дня основания культурного учреждения.

Ровно 30 лет назад московский комитет по культуре увидел большой потенциал в идее артистки цирка и режиссера Терезы Дуровой создать единственный в мире репертуарный театр клоунады. Новая столичная сцена и искрометные спектакли стали популярными и нашли своего зрителя.

Через 17 лет Тереза Дурова полностью изменила художественный вектор. В театре появился собственный оркестр, а репертуар расширился музыкальными спектаклями для всей семьи. Несмотря на рискованность такого шага, команду единомышленников ждал успех.

Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой»

В Театре Терезы Дуровой служат профессионалы своего дела и творцы-мечтатели, для которых нет преград. Команда состоит из художников по костюмам, свету и гриму, декораторов и сценографов, звукорежиссеров, саунд-дизайнеров, композиторов и, конечно, великолепной актерской труппы.

В честь юбилея в Театре Терезы Дуровой покажут мюзикл «Летучий корабль» на музыку Максима Дунаевского и стихи Юрия Энтина. Именно с этого спектакля в 2010 году началась новая яркая и интересная эпоха жизни театра.

Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой» Фото предоставлено пиар-службой «Театра Терезы Дуровой»

После мюзикла состоится праздничная программа с участием актеров московских театров, в том числе «Геликон-оперы», Государственного академического центрального театра кукол С. В. Образцова и Московского театра Et Сetera под руководством Александра Калягина. Также участниками праздничной программы станут студенты Театрального института имени Бориса Щукина, ГИТИСа и многие другие.