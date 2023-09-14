Культура 14 сентября 2023, 18:41 Московский театр Олега Табакова открыл 38-й сезон Худрук Московского театра Олега Табакова Машков рассказал о планах на 38-й сезон Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский театр Олега Табакова открыл 38-й сезон. Художественный руководитель труппы Владимир Машков рассказал о взаимодействии с драматургами, работе со студентами и грядущих премьерах. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Например, театр отметит 225-летие со дня рождения Александра Пушкина спектаклем «Арап Петра Великого». Также зрителям представят пьесу Александра Островского «Без вины виноватые».

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Кроме этого, заведующий литературной частью Олег Антонов создаст пьесу под рабочим названием «Сальери», а сценарист Андрей Золотарев работает над пьесой «Настоящий». К репетициям приступят совсем скоро.

«Мы продолжаем активно работать с драматургами. Требования нашего театра растут — и не просто к драматургии, а к нам самим: мы ищем точное слово, которое действует не звуком, а смыслом», — добавил Машков.

Помимо этого, режиссер анонсировал большую работу со студентами. Их задействуют в спектаклях, которые появятся в репертуаре театральной школы. Например, к постановке «Завтрак у предводителя» по пьесе Ивана Тургенева привлекут студентов третьего и пятого курсов. Они также примут участие в спектакле «Забытый август» по повести Рустама Ибрагимбекова.

Ранее гендиректор Большого театра объяснил исчезновение с афиш имен некоторых авторов постановок.