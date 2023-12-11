Культура 11 декабря 2023, 13:27 Московский музей современного искусства покажет античные экспозиции Выставку об античных сюжетах откроют в Московском музее современного искусства Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В среду, 20 декабря, в Московском музее современного искусства откроют выставку Следы в лабиринте. Образы античности в современном российском искусстве». Гости экспозиции увидят древнегреческие и древнеримские сюжеты в картинах, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Свое название выставка получила не случайно, оно связано с известным мифом о Минотавре и кносском лабиринте. Поэтому центральное место в экспозиции займет лабиринт Александра Джикии, в котором спрятаны четыре фигуры. Экспозицию поделят на тематические разделы «Цари и боги», «Женские образы», «Герои» и «Чудовища».

Реклама

Гости увидят на выставке произведения искусства таких авторов, как Льва Кропивницкого, Валерии Кошляковой, Виталия Пушницкого, Дмитрия Пригова, Зураба Церетели, Константина Латышева и многих других.

Экспозиция продлится до 24 февраля. Посетить ее можно по адресу: Ермолаевский переулок, дом 17.

Также в четверг, 7 декабря, в Доме Гоголя в Москве открылась выставка «В деревне и окрест». Там можно увидеть работы заслуженного художника России Татьяны Бусыревой и картины мастеров русского пейзажа Олега Молчанова, Владимира Маслова, Леонида Милованова и многих других.