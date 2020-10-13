Московский фестиваль прессы проведут в онлайн-формате

Для участников подготовили деловую программу по главным направлениям развития медиа-рынка и издательского предпринимательства. Будут раскрыты такие темы как адаптация к новой реальности и использование возможностей для развития. Своим мнением поделятся журналисты, блогеры и издатели.

В числе гостей мероприятия окажутся председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов, директор по стратегии ИД «Коммерсант» Виктор Лошак и другие.

Будут организованы паблик-токи, встречи с писателями, образовательные игры и мастер-классы. Запланированы выступления специалистов по коммуникативным навыкам и здоровому образу жизни. Все желающие узнают про новые акции книжных магазинов, а также о том, какие льготы учитываются при подписке на периодические издания.