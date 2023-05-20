Культура 20 мая 2023, 04:59 Московские артисты рассказали о возрождении Мариуполя Тур «Великая Победа: от Берлина до Мариуполя» завершится концертом на «Азовстали» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Большой тур «Великая Победа: от Берлина до Мариуполя» завершится концертом на «Азовстали», для жителей новых республик России выступали «Культбригада Москонцерта» и приглашенные звезды. Артисты поделились впечатлениями с РИА «Новости» от возрождения Мариуполя.

Тур длился с 9 мая, 20 мая в финальном концерте выступят солисты «Москонцерта», рок-группа «Зверобой», скрипачка Мария Андреева, вокалисты Сергей Борзов и Павел Быков, певица Мара.

Реклама

Гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин рассказал, что среди зрителей были военные медики, дети, студенты. Он признал, что Мариуполь из города-призрака превращается в главную точку развития России.

«Сегодня здесь работает огромное количество интернациональных строительных бригад со всех регионов РФ. Настроение в городе совершенно изменилось за несколько месяцев. <…> Город восстанавливается, но становится другим: здесь возникает новый дух, новая духовность всей страны, и это физически ощущается», — отметил Бачурин.

Солистка «Москонцерта» Ирина Суханова вспомнила, как на мероприятии в честь принятия конституции ДНР в Макеевке артистов завалили цветами. Она отметила, что выступление в разрушенном городе отличается от концерта в мирной жизни.

Сергей Борзов поделился впечатлением от поездки к казакам в бригаду «Дон» в Запорожье.

«В пути от Мариуполя около семи часов, блокпосты штук 15-20, каждый по-своему интересен и почти на каждом говорят: „Там страшно, зачем вы туда едете?“ Мы дали концерт и остались в части на ночь», — рассказал артист.

На Донбассе очень актуальны песни Великой Отечественной войны, отметил Борзов.

«Их поют и дети, и студенты, и военные — поют, плачут, обнимают и просят нас, чтобы возвращались снова. Теплейшие и душевные приемы наших родных уже российских людей», — поделился певец.

«Культбригада Москонцерта» выезжает с концертами в Донбасс с декабря 2022 года.