20 мая 2023, 04:59
Московские артисты рассказали о возрождении Мариуполя
Тур «Великая Победа: от Берлина до Мариуполя» завершится концертом на «Азовстали»
Большой тур «Великая Победа: от Берлина до Мариуполя» завершится концертом на «Азовстали», для жителей новых республик России выступали «Культбригада Москонцерта» и приглашенные звезды. Артисты поделились впечатлениями с РИА «Новости» от возрождения Мариуполя.
Тур длился с 9 мая, 20 мая в финальном концерте выступят солисты «Москонцерта», рок-группа «Зверобой», скрипачка Мария Андреева, вокалисты Сергей Борзов и Павел Быков, певица Мара.
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Гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин рассказал, что среди зрителей были военные медики, дети, студенты. Он признал, что Мариуполь из города-призрака превращается в главную точку развития России.
«Сегодня здесь работает огромное количество интернациональных строительных бригад со всех регионов РФ. Настроение в городе совершенно изменилось за несколько месяцев. <…> Город восстанавливается, но становится другим: здесь возникает новый дух, новая духовность всей страны, и это физически ощущается», — отметил Бачурин.
Солистка «Москонцерта» Ирина Суханова вспомнила, как на мероприятии в честь принятия конституции ДНР в Макеевке артистов завалили цветами. Она отметила, что выступление в разрушенном городе отличается от концерта в мирной жизни.
Сергей Борзов поделился впечатлением от поездки к казакам в бригаду «Дон» в Запорожье.
«В пути от Мариуполя около семи часов, блокпосты штук 15-20, каждый по-своему интересен и почти на каждом говорят: „Там страшно, зачем вы туда едете?“ Мы дали концерт и остались в части на ночь», — рассказал артист.
На Донбассе очень актуальны песни Великой Отечественной войны, отметил Борзов.
«Их поют и дети, и студенты, и военные — поют, плачут, обнимают и просят нас, чтобы возвращались снова. Теплейшие и душевные приемы наших родных уже российских людей», — поделился певец.
«Культбригада Москонцерта» выезжает с концертами в Донбасс с декабря 2022 года.
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