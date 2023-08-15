Культура 15 августа 2023, 12:46 Московские археологи отреставрировали монеты времен Павла I Емельянов: московские археологи отреставрировали 11 монет эпохи Павла I Сайт мэра и правительства Москвы

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Московские археологи успешно отреставрировали 11 монет эпохи Павла I, обнаруженных на улице Ильинке прошлым летом. Об этом рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Монеты эпохи Павла I были обнаружены столичными археологами в прошлом году на улице Ильинке. На лицевой стороне каждой монеты размещен вензель императора в виде коронованной литеры П и римской цифры I. Алексей Емельянов

Емельянов предположил, что найденный клад был сбережениями певчих, которые жили в Певческой слободе.

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Эксперты провели первоначальную механическую очистку монет. Чтобы вернуть им прежнюю яркость, специалисты провели химическую обработку, а после нанесли покрытие, которое защитит металл от коррозии и повреждений. Затем они сделали фотографии найденных монет и места их нахождения для последующего документирования.

В пресс-службе столичного департамента также рассказали, что раньше москвичи предпочитали хранить небольшие накопления в кожаных кошельках или в кубышках — маленьких чернолощеных сосудах с узким горлом. Их находили в таких местах, как Ильинка и Ордынка, Манежная площадь, Вознесенский переулок.

В центре Москвы часто находят нумизматические клады. За последние 12 лет археологические коллекции города пополнились 90 тысячами кладов. Например, в 2021 году обнаружили 88 медных монет конца XV — начала XVI века в Стремянном переулке.

Ранее во время раскопок в Санкт-Петербурге обнаружили конюшню XIX века.