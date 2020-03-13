Московская премьера оперы «Аттила» состоялась на сцене Большого театра

Роскошный зал, чистый звук и великолепные голоса — все это заставляет зрителя забыть реальность и оказаться в каком-то другом мире. Постановка «Аттила» Башкирского театра оперы и балета — впервые на сцене Большого театра. Это режиссерский дебют российского оперного певца Ильдара Абдразакова.

Источник фото: телеканал «360»

«Это какой-то новый этап в моей жизни, потому что я привык выходить на сцену выступать, работать на публику, петь, играть, а здесь в качестве режиссера еще давал какие-то задания и советы и говорил в промежутке между пением, кому куда нужно двигаться и что делать», — рассказал режиссер-постановщик оперы «Аттила» Ильдар Абдразаков.

Источник фото: телеканал «360»

Итальянская опера «Аттила» состоит из трех актов. В основе истории — борьба народов, проживающих на побережье Адриатического моря. Аттила возглавляет захватчиков, которые вторгаются в Адриатику, беспощадно грабят и разрушают поселения.

Источник фото: телеканал «360»

За шесть месяцев для персонажей оперы вручную сшили около четырехсот костюмов и 180 пар обуви. Каждый сантиметр одежды искрит на сцене благодаря стразам, число которых вообще сводит с ума — почти три тысячи! А металлические конструкции для декораций весят почти 6 тонн.

«Это мой любимый костюм. Жалко, здесь нет моей короны, она тоже из полудрагоценных камней. А цвет посмотрите какой, а рукава. Я чувствую себя в ней королевой», — делится солистка Башкирского театра оперы и балета Вероника Джиоева.

Источник фото: телеканал «360»

Величие костюмов, огромный опыт за плечами, конечно, придают уверенности. Но сцена Большого театра будоражит кровь и заставляет артистов волноваться, будто все случится в первый раз.

Источник фото: телеканал «360»

«Волнение просто зашкаливает, если честно. Это, конечно, мечта любого певца — спеть в Большом театре, тем более на исторической сцене. Поэтому это давление того, что ты знаешь, что здесь стояли великие певцы, пели, это давление, конечно, волнение огромное. Ну и радость параллельно с этим — мечты сбываются, как говорится», — говорит солист Башкирского театра оперы и балета Артур Каипкулов.

Источник фото: телеканал «360»

Опера «Аттила» стала самой масштабной постановкой в истории Башкирского государственного театра оперы и балета. А в Москве премьера состоялась сегодня, 13 марта.

Источник фото: телеканал «360»

В этот день историческая сцена Большого театра перенесла зрителей на Адриатическое побережье, где они смогли насладиться удивительными голосами и красочными картинами.