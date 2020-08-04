Московская область взяла под охрану усадьбу Пришвина

Правительство Московской области взяло охрану усадьбу, в которой провел последние годы жизни писатель Михаил Пришвин, сообщила ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля Лилия Рязанова.

Уточняется, что дом расположен в деревне Дунино Одинцовского городского округа. Писатель купил его в 1946 году. Там он находился в летний период до 1953 года, информирует «Радио 1».

«В 1960-е годы, еще при жизни Валерии Дмитриевны, жены писателя, были разработаны первые документы по охранной зоне вокруг музея. Я рада, что в 2020 году мы подтверждаем этот статус, который фактически существовал 60 лет», — отметила специалист.

В настоящий момент музей открыт для гостей. Для его посещения необходимо позвонить в информационный центр и заранее записаться.

После отмены режима самоизоляции в течение часа в музей пускают не более пяти человек. При входе у всех измеряют температуру. Перед входом необходимо надеть маску и перчатки.