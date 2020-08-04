facebook_pixel
    04 августа 2020, 18:03

    Московская область взяла под охрану усадьбу Пришвина

    Полина Петрова

    Правительство Московской области взяло охрану усадьбу, в которой провел последние годы жизни писатель Михаил Пришвин, сообщила ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля Лилия Рязанова.
    Московская область взяла под охрану усадьбу Пришвина

    Уточняется, что дом расположен в деревне Дунино Одинцовского городского округа. Писатель купил его в 1946 году. Там он находился в летний период до 1953 года, информирует «Радио 1».

    «В 1960-е годы, еще при жизни Валерии Дмитриевны, жены писателя, были разработаны первые документы по охранной зоне вокруг музея. Я рада, что в 2020 году мы подтверждаем этот статус, который фактически существовал 60 лет», — отметила специалист.

    В настоящий момент музей открыт для гостей. Для его посещения необходимо позвонить в информационный центр и заранее записаться.

    После отмены режима самоизоляции в течение часа в музей пускают не более пяти человек. При входе у всех измеряют температуру. Перед входом необходимо надеть маску и перчатки.

    Новости SMI.FM