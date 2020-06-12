Московская консерватория возобновит прямые трансляции без зрителей

В сообщении консерватории говорится, что «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского возобновляет прямые эфиры концертов без публики в рамках фестиваля „Московская консерватория — онлайн“».

На следующем концерте в честь основателя консерватории Николая Рубинштейна, выступят декан фортепианного факультета Андрей Писарев, трубач Владислав Лаврик, пианист Яков Кацнельсон и «Московское трио».