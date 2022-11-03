Московская галерея Stargift выставила на продажу шайбу Владимира Путина | 360°

Культура 03 ноября 2022, 14:20 Московская галерея Stargift выставила на продажу шайбу Владимира Путина

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В коллекции московской галереи Stargift, которая находится на Большой Якиманке, более 1500 редких вещей и автографов. Среди них — и вещи президента РФ Владимира Путина, написал сайт kp.ru.

Например, шайба с автографом российского лидера стоит один миллион 400 тысяч рублей. Организаторы выставки подчеркивают, что половина вырученной суммы пойдет на благотворительные цели.

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Владимир Путин подписал ее после игры в хоккей в 2012 году в составе сборной РЛХЛ под № 11. Его хоккейный свитер также выставлен на продажу. Цена за него — два миллиона рублей.

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В галерее можно встретить вещи с автографами известных актеров, музыкантов, моделей, космонавтов и политиков. Например, там можно купить фотографию Юрия Гагарина с его автографом за пять миллионов рублей.