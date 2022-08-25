«Москино» раскрыло, какие фильмы вместо американских блокбастеров увидит российский зритель

«Москино» в будущем может восполнить отсутствие европейских и американских фильмов лентами из Турции, Китая, Индии, Южной Кореи и других стран. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Наталья Мокрицкая.

«Отсутствие американских и европейских фильмов мы планируем восполнить за счет показа лучших картин из других стран — китайских, индийских, мексиканских, корейских, турецких, тайских и других. Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но работать в этом направлении надо обязательно», — сообщила она РИА «Новости».

Мокрицкая заявила, что нужно восстановить связи с азиатскими студиями, ведь режиссерами оттуда есть что предложить российским зрителям.

Она напомнила об успешном показе в России и мире южнокорейского комедийно-драматического фильма режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты». Картинка получила в 2020 году несколько премий «Оскар». По словам представительницы «Москино», недавно одним из лидеров мирового проката стал индийский исторический боевик RRR, который обошел даже американский блокбастер «Бэтмен».