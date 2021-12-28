«Мосфильм» пригласил гостей в квартиру Нади из «Иронии судьбы»

В российской столице, на легендарной киностудии «Мосфильм», открылась уникальная экспозиция. Москвичи и гости города могут побывать в настоящей квартире, в которой происходило действие новогодней комедии режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Выставка будет работать до конца января 2022 года.

Фильм перед Новым годом смотрел практически каждый россиянин, и обстановка из квартиры главной героини картины Нади сразу узнается. Как сообщили в пресс-службе киностудии «Мосфильм», квартиру разместили в 11-м павильоне. Чтобы воссоздать атмосферу, использовались подлинные чертежи декораций. Именно по ним в 1975 году снималась новогодняя комедия.

«Также задействован оригинальный реквизит, хранившийся в фондах „Мосфильма“, — мебель, бытовая техника, посуда тех лет. В экспозиции также представлены костюмы двух главных героев — пальто Ипполита, платье Нади», — сообщили на «Мосфильме».

Ранее стало известно, что ремейк одной из самых популярных российских картин снимут в Голливуде. Актеры, которые исполнят главные роли, несколько моложе Барбары Брыльски и Андрея Мягкова на момент съемок. Режиссер картины Марюс Вайсберг пояснил, что из оригинального фильма взята только идея и любовный треугольник, в целом же фильм окажется другим. Вайсберг добавил, что в этом и была его задумка: показать, как подобная история могла бы закончиться в современном мире.