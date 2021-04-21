Моргенштерн признался, что боится ехать на Украину

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) в прямом эфире в Instagram заявил, что хочет отменить три запланированных на Украине концерта. Выступления в Киеве, Харькове и Запорожье могут не состояться.

Музыкант признался подписчикам, что боится ехать на Украину, поскольку «там начинаются какие-то штуки прикольные».

В 2019 году при пожаре в одесском колледже погибли 12 человек. На Украине был объявлен национальный траур. Выступавший в это время в республике Моргенштерн назвал его показухой, и поинтересовался, почему в городе не ведутся пожарные проверки.

«И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать», — заявил рэпер.

На днях генерал ВВС США Филип Бридлав предупредил Киев, что в случае российско-украинской войны Москва задействует все возможности своей армии и республика окажется в крайне тяжелом положении.