Моргенштерн пожертвовал 666666 рублей детям-сиротам

Рэпер Алишер Моргенштерн перечислил 666 666 рублей башкирскому фонду помощи детям-сиротам «Наши дети». Это крупнейшее пожертвование от частного лица, сообщили в фонде.

Деньги пойдут на развитие проекта «Наставничество». В Башкирии, уточнили в организации, 99% воспитанников детских домов выпускаются в 16 лет, когда поступают в колледж. В этот момент, когда воспитатель привозит их в общежитие, и нужен наставник — взрослый друг, как его называют в фонде.

На сопровождение одной пары взрослый-ребенок фонд тратит в месяц 2500 рублей. Также средства идут на работу психологов, им платят по 300 рублей в час.

С 2018 года, когда в Башкирии запустили проект «Наставничество», там создали 129 пар наставников с детьми.

«Честно, мы не знаем, сколько часов своей работы пожертвовал нам Моргенштерн. Да это и не важно. Самое главное, что мы еще на шаг ближе к нашей цели — чтобы в этом году проект „Наставничество“ продолжил работать в нашем регионе и еще 19 городах страны», — сообщили в фонде.

Моргенштерн — уроженец Уфы, до 2012 года он носил фамилию Валеев. Затем сменил паспорт.