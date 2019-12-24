Монтажер «Однажды в… Голливуде» рассказал о вырезанных сценах фильма

По словам монтажера, в рабочей версии фильм длился четыре с половиной часа. Его пришлось сократить практически вдвое. При финальном монтаже Раскин обсуждал с Тарантино, насколько поменяется распределение экранного времени между героями, если вырезать тот или иной кадр.

Монтажер признался, что ему было тяжело сокращать разговор между Риком Далтоном (Леонардо Ди Каприо) и его агентом Марвином Шварцем (Аль Пачино). Изначально он длился около получаса.

«Мне не только пришлось „резать“ диалог двух лучших актеров своего поколения, но также вставлять в него сцены из боевика и вестерна, причем в результате мне нужно было уложиться в десять минут», — рассказал Раскин.

Ему также пришлось убрать телефонной звонок юной актрисы Труди (Джулия Баттерз) все тому же Далтону и оставить лишь две сцены с их участием на съемках вестерна.