    24 декабря 2019, 18:18

    Монтажер «Однажды в… Голливуде» рассказал о вырезанных сценах фильма

    Артур Блянихов

    Монтажер картины Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» Фред Раскин уточнил, какие сцены ему пришлось вырезать из окончательной версии фильма. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на профильные СМИ.

    По словам монтажера, в рабочей версии фильм длился четыре с половиной часа. Его пришлось сократить практически вдвое. При финальном монтаже Раскин обсуждал с Тарантино, насколько поменяется распределение экранного времени между героями, если вырезать тот или иной кадр.

    Монтажер признался, что ему было тяжело сокращать разговор между Риком Далтоном (Леонардо Ди Каприо) и его агентом Марвином Шварцем (Аль Пачино). Изначально он длился около получаса.

    «Мне не только пришлось „резать“ диалог двух лучших актеров своего поколения, но также вставлять в него сцены из боевика и вестерна, причем в результате мне нужно было уложиться в десять минут», — рассказал Раскин.

    Ему также пришлось убрать телефонной звонок юной актрисы Труди (Джулия Баттерз) все тому же Далтону и оставить лишь две сцены с их участием на съемках вестерна.