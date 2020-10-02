Монеточка представила новый альбом

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) выпустила новый альбом. Об этом она написала в своем Instagram.

Альбом «Декоративно-прикладное искусство» состоит из 11 треков. Один из них — «Коза» — записан вместе с музыкантом Noize MC.

«Альбом получился самый что ни на есть русский: от инструментов и мотивов, до тематики и аллегорий. Музыка стала по-настоящему взрослой, а вокал Лизы заметно подрос», — такой отзыв оставлен в паблике «Тихое место» во «ВКонтакте».

Альбом можно прослушать в Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте», Google Play и на других стриминговых площадках.

В новом альбоме певица делится личными переживаниями о быстром взлете, жизнью вдалеке от родных и вреде курения. «Делает она это с более разнообразным и менее электронным инструменталом», — сообщил музыкальный портал Flow.

Новый альбом поклонники ждали еще в мае, но певица перенесла релиз на осень из-за пандемии коронавируса, отметило агентство Ura.ru. Предыдущий альбом Монеточки «Раскраски для взрослых» 2018 года оказался популярным в России. По данным музыкального сервиса Spotify, у певицы более 240 тысяч слушателей за месяц.