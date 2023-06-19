Культура 19 июня 2023, 17:39 Молодых москвичей научат стендапу и ораторскому искусству Студия создания комедии проекта «Stand Up лига» будет учить москвичей стендапу с 26 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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Молодежь Москвы научат стендапу и ораторскому искусству, рассказала руководитель проекта «Stand Up лига» Оксана Яковлева.

Основная миссия лиги — развивать творческое сообщество комиков, и студия создания комедии на данный момент самая доступная точка входа в наше комьюнити, здесь рады всем. Оксана Яковлева Руководитель проекта «Stand Up лига»

Новый сезон проекта стартует 26 июля. Участие смогут принять все желающие от 18 до 35 лет. Их будут ждать на мастер-классах по актерскому мастерству, технике речи и написанию комедии. Наставниками и экспертами станут профессиональные медийные авторы, стендап-комики, дикторы, актеры и импровизаторы.

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Бесплатные открытые мастер-классы пройдут на площадке проектного офиса «Молодежь Москвы». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

С момента открытия в 2022 году студия комедии провела 48 занятий, которые посетили около двух тысяч человек.

Ранее москвичей пригласили на летние танцевальные занятия в парки.