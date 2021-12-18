Молодых дизайнеров наградили в академии Штиглица

Конкурс «St Petersburg Young Design» подошел к концу. Участники создавали дизайн-концепции общественных пространств Санкт-Петербурга, а также разрабатывали варианты мерча для города. Победителей наградили в академии имени Штиглица. Об этом сообщил Piter.TV.

Всего в конкурсе приняли участие студенты из 18 творческих вузов города. Жюри рассмотрели более 1000 заявок. Студенты создали проекты сувенирной продукции, а также общественных пространств и набережных.

«В моем проекте особое внимание я уделила террасам вдоль кафе с видом на залив. Также предусмотрены места для уличных столов, зоны для проведения фестивалей еды, сцены для мероприятий. А еще интересная особенность — это газон для пикников», — рассказала победительница номинации «Дизайн среды. Благоустройство городской набережной» Анастасия Киселева.