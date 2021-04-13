Молодой мультипликатор создал мультфильм о Второй мировой войне

Молодой российский мультипликатор Дарья Сидловская создала мультфильм о Второй мировой войне «Курочка Умничка». Этот проект является дипломной работой девушки, сообщил Daily Storm.

Главная героиня картины — деревенская несушка, которая спасается от немцев. Кинокритики обратили внимание на мультфильм в прошлом году. В настоящий момент короткометражку продолжают представлять на фестивалях.

«О войне в основном все пытаются рассказать очень пафосно, и более простых историй не так много. Я искала материал для дипломного фильма и вспомнила историю, которую мне рассказывал мой дедушка», — отметила Сидловская.

Ленту опубликуют в Сети в грядущем году.