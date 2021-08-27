Молодежная экспедиция «Зов тундры» началась на Ямале

Экспедиция «Зов тундры» проходит на Ямале. Участники изучат культуру лесных ненцев. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Всего в экспедицию отправились 15 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Их путешествие продлится семь дней.

Маршрут пройдет через Тарко-Сале. Там участники экспедиции побывают на обзорной экскурсии. Потом путешественники поедут в деревню Харампур, где для них проведут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Кроме того, участники посетят Кар-Нат, общины «Каневские чума» и «Северный очаг».