Фестиваль танцев пройдет в День молодежи в Краснодаре

Фестиваль хореографического искусства «Танцы КRD» состоится в день Молодежи, 27 июня, в Городском Саду Краснодара. Об этом сообщил «Царьград».

Мероприятие начнется в 16:00 и продлится до 19:00. Сначала будет массовая разминка, а потом мастер-классы от профессиональных хореографов.

«К участию приглашаются молодые, талантливые и целеустремленные участники хореографических коллективов в возрасте от 10 до 18 лет», — рассказала начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая.

В конце участники проведут массовый флешмоб, показав, чему они научились за несколько часов.