    13 января 2020, 01:39

    У оскароносного триллера «Молчание ягнят» появится спин-офф

    Валерия Шафирко

    CBS планирует выпустить спин-офф оскароносного триллера 1991 года «Молчание ягнят». Главным героем проекта станет агент ФБР Кларисса Старлинг — главный оппонент Ганнибала Лектора, которая также появилась в картине Ридли Скотта «Ганнибал». Об этом сообщило издание Variety.
    У оскароносного триллера «Молчание ягнят» появится спин-офф

    Название проекта — «Кларисса» (Clarice).

    Шоураннерами выступят Алекс Куртцман («Стартрек», «Мумия» и «Трансформеры») и Дженни Люмет («Рэйчел выходит замуж», «Стартрек: Дискавери»).

    Действие сериала будет происходить спустя год после событий, произошедших в «Молчании ягнят», — в 1993 году. Молодой агент ФБР Кларисса Старлинг вновь возвращается к опасной работе по поимке серийных убийц и сексуальных маньяков. При этом ей предстоит окунуться в политическую среду Вашингтона.

    Кандидатура актрисы на главную роль пока держится в секрете. Ранее образ Клариссы Старлинг из романов писателя Томаса Харриса уже примеряли на себя Джоди Фостер в «Молчании ягнят» (лента получила пять премий «Оскар») и Джулианна Мур в фильме «Ганнибал», вышедшем через 10 лет после премьеры первой картины.