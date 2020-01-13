У оскароносного триллера «Молчание ягнят» появится спин-офф

Название проекта — «Кларисса» (Clarice).

Шоураннерами выступят Алекс Куртцман («Стартрек», «Мумия» и «Трансформеры») и Дженни Люмет («Рэйчел выходит замуж», «Стартрек: Дискавери»).

Действие сериала будет происходить спустя год после событий, произошедших в «Молчании ягнят», — в 1993 году. Молодой агент ФБР Кларисса Старлинг вновь возвращается к опасной работе по поимке серийных убийц и сексуальных маньяков. При этом ей предстоит окунуться в политическую среду Вашингтона.

Кандидатура актрисы на главную роль пока держится в секрете. Ранее образ Клариссы Старлинг из романов писателя Томаса Харриса уже примеряли на себя Джоди Фостер в «Молчании ягнят» (лента получила пять премий «Оскар») и Джулианна Мур в фильме «Ганнибал», вышедшем через 10 лет после премьеры первой картины.