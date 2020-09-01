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    01 сентября 2020, 23:19

    «Мог сказать красивое, глубокое и вечное»: актер Александр Вершинин — о Борисе Клюеве

    Дамир Матюхин , Татьяна Майорова

    Работавший в Малом театре актер Александр Вершинин сказал, что Борис Клюев был человеком, который олицетворял российский театр и кинематограф. В разговоре с «360» он поделился воспоминаниями об умершем коллеге.
    «Мог сказать красивое, глубокое и вечное»: актер Александр Вершинин — о Борисе Клюеве

    «Это эпоха, которая олицетворяла наш театр, кинематограф, русскую культуру. <…> Он партнер, педагог, художественный руководитель — человек, который давал культуру, мог сказать красивое, глубокое и вечное», — актер Александр Вершинин. Он принадлежал той плеяде артистов, которые оставили после себя богатое наследие, подчеркнул собеседник «360».

    Борис Клюев умер в возрасте 76 лет из-за онкологического заболевания.

    За долгую карьеру он стал одним из ведущих артисов Малого театра, исполнив более 70 ролей. В кино он дебютировал в 1967 году — тогда он исполнил роль немецкого офицера в фильме «Конец „Сатурна“».

    Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона» и шпиона Трианона в картине «ТАСС уполномочен заявить…». В последние годы он снимался в сериале «Воронины».

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