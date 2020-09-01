Работавший в Малом театре актер Александр Вершинин сказал, что Борис Клюев был человеком, который олицетворял российский театр и кинематограф. В разговоре с «360» он поделился воспоминаниями об умершем коллеге.

«Это эпоха, которая олицетворяла наш театр, кинематограф, русскую культуру. <…> Он партнер, педагог, художественный руководитель — человек, который давал культуру, мог сказать красивое, глубокое и вечное», — актер Александр Вершинин. Он принадлежал той плеяде артистов, которые оставили после себя богатое наследие, подчеркнул собеседник «360».

Борис Клюев умер в возрасте 76 лет из-за онкологического заболевания.

За долгую карьеру он стал одним из ведущих артисов Малого театра, исполнив более 70 ролей. В кино он дебютировал в 1967 году — тогда он исполнил роль немецкого офицера в фильме «Конец „Сатурна“».

Наибольшую известность ему принесли роли Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмаса и доктора Ватсона» и шпиона Трианона в картине «ТАСС уполномочен заявить…». В последние годы он снимался в сериале «Воронины».