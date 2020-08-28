Модники перечислили культовые предметы гардероба всех времен

Рейтинг подготовлен на основании опроса, проведенного среди модников. Лидируют с огромным отрывом джинсы Levi’s 501, впервые пошитые в 1873 году. За ними в списке идет джинсовая куртка 1960-х годов выпуска от того же бренда.

Третье место любители вещей отдали кроссовкам Nike Air Max, четвертое — футболкам-поло нью-йоркской марки Ralph Lauren. Пятая строчка числится за люксовыми чемоданами и сумками французского бренда Louis Vuitton.

Следом за ними идут валенки марки Ugg, куртка-бомбер, кеды Converse Chuck Taylor и резиновые тапки Crocs. Топ-10 замыкают еще одни джинсы, на этот раз — американской фирмы Guess.

Модники внесли в список также ремень и сланцы итальянского модного дома Gucci, солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarers, сандалии Birkenstocks, тренч Burberry, колье Tiffany & Co. с крупной биркой в ​​форме сердца, а также резиновые сапоги Hunter и флисовые куртки The North Face.

В рейтинге очутились и спортивные костюмы Juicy Couture, превратившиеся в символ безвкусицы в начале 2000-х годов.

Поклонники роскошной одежды назвали предмет гардероба, который для них относится к пределу мечтаний. Каждый десятый участник опроса упомянул знаменитую обувь Кристиана Лабутена с красной подошвой.

Многие восхищаются легендарной француженкой Коко Шанель, ее твидовыми костюмами и сумкой Chanel 2.55, отметило радио «Комсомольская правда».