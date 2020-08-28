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    28 августа 2020, 12:33

    Модники перечислили культовые предметы гардероба всех времен

    Алена Макаренко

    Составлен список самых культовых предметов гардероба всех времен. Его подготовил американский ретейлер Farfetch, сообщила газета New York Post.
    Модники перечислили культовые предметы гардероба всех времен

    Рейтинг подготовлен на основании опроса, проведенного среди модников. Лидируют с огромным отрывом джинсы Levi’s 501, впервые пошитые в 1873 году. За ними в списке идет джинсовая куртка 1960-х годов выпуска от того же бренда.

    Третье место любители вещей отдали кроссовкам Nike Air Max, четвертое — футболкам-поло нью-йоркской марки Ralph Lauren. Пятая строчка числится за люксовыми чемоданами и сумками французского бренда Louis Vuitton.

    Следом за ними идут валенки марки Ugg, куртка-бомбер, кеды Converse Chuck Taylor и резиновые тапки Crocs. Топ-10 замыкают еще одни джинсы, на этот раз — американской фирмы Guess.

    Модники внесли в список также ремень и сланцы итальянского модного дома Gucci, солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarers, сандалии Birkenstocks, тренч Burberry, колье Tiffany & Co. с крупной биркой в ​​форме сердца, а также резиновые сапоги Hunter и флисовые куртки The North Face.

    В рейтинге очутились и спортивные костюмы Juicy Couture, превратившиеся в символ безвкусицы в начале 2000-х годов.

    Поклонники роскошной одежды назвали предмет гардероба, который для них относится к пределу мечтаний. Каждый десятый участник опроса упомянул знаменитую обувь Кристиана Лабутена с красной подошвой.

    Многие восхищаются легендарной француженкой Коко Шанель, ее твидовыми костюмами и сумкой Chanel 2.55, отметило радио «Комсомольская правда».

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