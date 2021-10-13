Модели из Екатеринбурга устроили откровенную фотосессию с животными из приюта

Модели из Екатеринбурга провели откровенную фотосессию с животными из приюта. О необычном творческом эксперименте написали на сайте E1.RU.

Хрупких девушек с большими собаками и мужественных парней с милыми котиками сфотографировали для настенного календаря на 2022 год. Авторы задуманного хотят в том числе таким образом обратить внимание людей к проблеме бездомных животных, и помочь пушистым «моделям» найти дом.

Один из организаторов съемок Анастасия Ахмадишина рассказала, что в процессе приняли участие только профессиональные модели и питомцы приютов HuskyEkb и «Везунчик». Сейчас календари уже отпечатаны и находятся в типографии.

Также Анастасия уточнила, что все модели снимались без оплаты, исключительно добровольно — за идею. Фотографировали Алексей Шаклеин и Екатерина Миллс.

«На календаре указана информация о каждом животном и о приютах. 50–60% выручки мы направим в приюты, оставим средства только на расходы», — поделилась планами организатор.