Эксклюзив 08 января 2023, 17:03 «Много сделал, чтобы театр оставался на плаву». Актер «Современника» Ветров рассказал о вкладе Эрмана Актер «Современника» Ветров рассказал о вкладе Эрмана в сохранение театра РИА «Новости»

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Ушедший из жизни заслуженный деятель искусств России Леонид Эрман не только стал одним из основателей театра «Современник», но и не дал ему пропасть в сложное время. Об этом «360» рассказал актер Владислав Ветров.

Он подчеркнул, что к Эрману у него также есть личная благодарность за оказанную помощь и поддержку, когда Ветров только пришел в театральную сферу.

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«Он мне много помог, когда я пришел в театр. Я его больше связываю с „Современником“, чем с МХТ. Он был одним из основоположников и много сделал, чтобы театр оставался на плаву. За это я ему по-человечески благодарен», — заявил артист.

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Леонид Эрман вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра «Современник». Он отвечал за постановочную часть, а потом стал финансовым директором.

В 1976 году вместе с главным режиссером он перешел в Художественный театр. Возвращение в «Современник» произошло спустя 13 лет после просьбы художественного руководителя Галины Волчек. Там Эрман проработал 25 лет, пока Олег Табаков не переманил его обратно в Художественный театр.

Последние несколько лет Леонид Эрман занимал должность помощника художественного руководителя МХТ имени Чехова. Деятель культуры ушел из жизни в возрасте 96 лет.