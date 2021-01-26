«Мне важно, как наш сериал примут зрители». Петр Тодоровский представил сериал «Полет»

Премьера телесериала в жанре психологического триллера состоялась 25 января. В основе сюжета лежит история о шести сотрудниках юридического отдела в московской строительной компании, которые оказались на волоске от смерти. После этого они решили кардинально изменить свои жизни. Однако им сложно это сделать из-за давних психологических травм.

Премьерные дни привнесли в жизнь режиссера переживания.

«Думаю, что его испытывает каждый режиссер перед премьерой. И, не скрою, мне важно, как наш сериал примут зрители. Но ничего, к сожалению, гарантировать не могу — наша история все-таки немножко нетипичная. Местами, может быть, провокативная. Поэтому мне очень сложно предсказать зрительскую реакцию», — признался Тодоровский-младший.

По его словам, «Полет» — история о современных людях.

«Постепенно люди научились анализировать себя, свое прошлое. Но далеко не всегда знание себя и самоанализ приводят к чему-то хорошему, излечению. Мне очень интересна эта тема. Она и меня касается, и людей, с которыми я общаюсь», — рассказал режиссер.

Все персонажи в сериале имеют прототипы, отметил «Петербургский дневник». Тодоровский создавал историю о реальных людях и о настоящих проблемах. Жизнь и генетика пишут определенный код человека, по которому он живет, размышлял режиссер. Тем не менее он верит, что свобода воли тоже существует. Поэтому считает, что возможно сдвинуться с мертвой точки и исправить некоторые вещи в своей жизни. Однако Тодоровский сомневается, что полностью удастся убежать и уйти от этого кода, переродиться.