Культура 16 января 2023, 17:47 «Мне смешны такие даты». Соседов — о Всемирном дне The Beatles

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Телеведущий, историк музыки Сергей Соседов признался, что ему смешны такие даты, как Всемирный день The Betles, учрежденный ЮНЕСКО. Критика процитировало ИА НСН.

Всемирный день The Beatles отмечается 16 января. В 1957 году в этот день открылся ливерпульский клуб The Cavern, где в начале своей карьеры выступала знаменитая четверка.

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«Мне смешны такие даты, ничего глупее придумать нельзя, надо бы, да некуда. ЮНЕСКО — смешная, глупая организация, не знают, как изощриться в своей дурости. Может надо учредить день русской народной песни „Калинка-малинка“ или день песни „Во поле береза стояла“»? — задался вопросом Соседов.

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По его мнению, есть музыканты, которые намного сильнее The Beatles.

«Просто те, кто их любит слишком громко кричат об этом, чтобы был шум, что вроде как их много», — добавил собеседник информагентства.