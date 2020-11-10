По словам Сургановой, основная задача книги заключалась в том, чтобы рассказать историю семьи, которая удочерила ее.

«А в три года из кафедры „отказничков“ Ленинградского педиатрического медицинского института семья Сургановых взяла меня к себе и стала воспитывать. И в этой автобиографии мне было важно рассказать историю этой семьи», — поделилась артистка.

Она призналась, что для нее было важно написать, как ее прадедушка, бабушка и мать пережили годы блокады, как они воспитывали ее и трудились в мирное время.

«Поэтому „Все сначала!“, потому что речь идет в первую очередь о моих истоках», — пояснила певица.