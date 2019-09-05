Мюзиклы и цирковые шоу. Международный большой детский фестиваль проведут в Москве и области

В октябре московский регион ожидает Международный большой детский фестиваль. За месяц до открытия организаторы поделились секретами его проведения.

Источник фото: пресс-служба Московского губернского театра

Мероприятие охватит 16 площадок. Начнется фестиваль 13 октября на сцене Московского губернского театра. Там можно будет посмотреть музыкально-пластический спектакль «Книга джунглей. Маугли». Затем в течение месяца, вплоть до 15 ноября, будут показаны другие постановки, мюзиклы и цирковые шоу. Также ожидаются дни кино и анимации, на которых представят фильмы-лауреаты детских кинофестивалей.

Главная цель фестиваля — собрать все лучшее, что делается для детей в разных жанрах искусства.

«Это не театральный фестиваль, это мультижанровый фестиваль, который объединяет усилия огромного количества добрых, солидных, замечательных людей, которые создают детский контент для того, чтобы показать самое лучшее, что было для них создано», — рассказал худрук Московского губернского театра Сергей Безруков.

Ради любви и мамы. На Килиманджаро поднимутся люди с синдромом Дауна Подробнее

Насыщенную программу в рамках фестиваля подготовили и для жителей Подмосковья. Она будет включать цирковые спектакли и ледовое шоу Ильи Авербуха «Алиса в Стране чудес». Мероприятия фестиваля охватят около десяти городов Московской области, среди которых Звенигород, Мытищи, Химки и другие.